I driver GeForce Game Ready 580.97 sono ottimizzati per Hellblade 2 Enhanced Edition, con novità per GTA 5

NVIDIA ha appena pubblicato i driver GeForce Game Ready 580.97 WHQL per le sue schede grafiche. Stando alla nota di rilascio, è stato aggiunto il supporto per Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced Edition e per l'aggiornamento DLSS 4 MFG di GTA 5 Enhanced Edition. Insomma, se avete intenzione di giocare a uno di questi due titoli, dovete assolutamente scaricarli.