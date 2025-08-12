I driver GeForce Game Ready 580.97 sono ottimizzati per Hellblade 2 Enhanced Edition, con novità per GTA 5

NVIDIA ha appena pubblicato i driver GeForce Game Ready 580.97 WHQL per le sue schede grafiche. Stando alla nota di rilascio, è stato aggiunto il supporto per Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced Edition e per l'aggiornamento DLSS 4 MFG di GTA 5 Enhanced Edition. Insomma, se avete intenzione di giocare a uno di questi due titoli, dovete assolutamente scaricarli.
Poche novità
Oltre a quanto già riportato, i driver Game Ready 580.97 WHQL risolvono un problema con il Samsung Odyssey Neo G9 da 57 pollici, relativo a un fastidioso sfarfallio dello schermo. NVIDIA afferma di aver risolto non solo lo sfarfallio, ma anche lo "screen underflow", che si verificavano quando il monitor era semplicemente inattivo sul desktop.
Risolti anche dei problemi su alcuni portatili, dove lo schermo appariva flebile quando un monitor HDR esterno era collegato e la modalità di visualizzazione era impostata su "Solo GPU NVIDIA".
Come sempre, potete scaricare i nuovi driver dal sito ufficiale, dove troverete anche la scarna nota di rilascio, oppure usando l'applicazione di Nvidia.
Chiaramente, l'aggiornamento è consigliato a tutti, visto che conviene sempre avere l'ultima versione dei driver.