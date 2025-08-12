0

I driver GeForce Game Ready 580.97 sono ottimizzati per Hellblade 2 Enhanced Edition, con novità per GTA 5

Nvidia ha pubblicato i driver GeForce Game Ready 580.97 WHQL, ottimizzati per Hellblade 2 Enhanced Edition e con novità anche per GTA 5.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/08/2025
Senua in Hellblade 2

NVIDIA ha appena pubblicato i driver GeForce Game Ready 580.97 WHQL per le sue schede grafiche. Stando alla nota di rilascio, è stato aggiunto il supporto per Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced Edition e per l'aggiornamento DLSS 4 MFG di GTA 5 Enhanced Edition. Insomma, se avete intenzione di giocare a uno di questi due titoli, dovete assolutamente scaricarli.

Poche novità

Oltre a quanto già riportato, i driver Game Ready 580.97 WHQL risolvono un problema con il Samsung Odyssey Neo G9 da 57 pollici, relativo a un fastidioso sfarfallio dello schermo. NVIDIA afferma di aver risolto non solo lo sfarfallio, ma anche lo "screen underflow", che si verificavano quando il monitor era semplicemente inattivo sul desktop.

I nuovi driver sono dedicati ad Hellblade 2
Risolti anche dei problemi su alcuni portatili, dove lo schermo appariva flebile quando un monitor HDR esterno era collegato e la modalità di visualizzazione era impostata su "Solo GPU NVIDIA".

Come sempre, potete scaricare i nuovi driver dal sito ufficiale, dove troverete anche la scarna nota di rilascio, oppure usando l'applicazione di Nvidia.

Chiaramente, l'aggiornamento è consigliato a tutti, visto che conviene sempre avere l'ultima versione dei driver.

