La seconda stagione della serie Fallout ha fatto crescere i numeri dei videogiochi, anche in assenza di novità

Da quando la seconda stagione della serie TV di Fallout ha iniziato ad andare in onda su Prime, il numero di persone che giocano ai titoli della serie su Steam è praticamente raddoppiato rispetto alle settimane precedenti. Qualcosa di simile era già accaduto con la prima stagione. Purtroppo, in entrambi i casi, Bethesda non ha lanciato vere novità videoludiche relative alla serie: né nuovi capitoli, né spin-off.

Crescita di tutti i capitoli

Detto questo, stando ai dati di SteamDB, Fallout 4, ad esempio, è passato da circa 20.000 giocatori giornalieri a oltre 40.000. Anche Fallout 76 ha registrato un aumento significativo: la base di giocatori, che prima era relativamente stabile intorno ai 10 - 20.000 utenti contemporanei, è schizzata a circa 30.000, quasi il doppio rispetto alle settimane precedenti

Anchhe Fallout: New Vegas sta godendo della spinta della serie TV

Interessante il fatto che a godere della spinta della serie TV siano stati anche i capitoli più vecchi, come Fallout: New Vegas e Fallout 3, che hanno fatto registrare picchi di giocatori contemporanei raddoppiati, quando non triplicati, rispetto alle settimane precedenti. Il che non stupisce più di tanto, considerando che la seconda stagione prende a piene mani dal titolo di Obsidian.

Come già detto, Bethesda si è fatta trovare impreparata dal punto di vista delle nuove uscite, con solo l'Anniversary Edition di Fallout 4 e un aggiornamento di Fallout 76 a dare qualcosa a chi fosse desideroso di approfondire. Del resto, Fallout 5 non è all'orizzonte e anche se si parla di nuovi Fallout, per ora siamo solo a livello di voci di corridoio.