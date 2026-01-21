Inizialmente Fallout 4 doveva essere ambientato a New York, ma troppi giochi avevano avuto la stessa idea

Fallout 4 avrebbe potuto essere svolgersi a New York invece che a Boston. Bethesda cambiò idea perché all'epoca c'erano troppi giochi con la stessa ambientazione. A raccontarlo alla rivista PC Gamer è stato il lead designer e sceneggiatore di Fallout 4, Emil Pagliarulo, che ha spiegato: "Volevamo fare qualcosa di grandioso e profondamente americano: New York era perfetta."

Troppo affollata

Purtroppo, all'epoca New York era fin troppo popolata di personaggi videoludici, e Bethesda cambiò idea: "In quel periodo altri giochi erano già ambientati a New York: uno dei Crysis era appena uscito ed era ambientato lì, poi ce n'era un altro."

Pagliarulo non fa il nome del secondo gioco, ma ci vengono in mente i Prototype e Resistance 3, che erano entrambi ambientati a New York. Così il team prese una decisione: "Sapete una cosa? Forse New York non è la scelta giusta."

Così, Fallout 4 finì per essere ambientato nel Commonwealth. Tuttavia, Pagliarulo e il lead artist di Fallout 4, Istvan Pely, hanno ricordi leggermente diversi su come si arrivò a scegliere Boston.

Pagliarulo: "Non volevo fare pressioni per Boston, anche se pensavo che sarebbe stata un'ambientazione fantastica." Ha poi aggiunto che nei suoi ricordi furono Pely e Todd Howard a proporre l'idea.

Pely, invece, ricorda la cosa in modo completamente diverso: "Ricordo che, quando arrivò il momento di lavorare su Fallout 4, Emil disse tipo: 'Possiamo farlo a Boston? Possiamo farlo nella mia città natale?'"

Insomma, chi sarà stato a proporre davvero Boston? Rimarremo per sempre con il dubbio. Forse bisognerebbe chiedere a Todd Howard.