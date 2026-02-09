Fallout 3 e 4 non sono come li avrebbero fatti gli autori originali, ma le vendite hanno dato ragione a Bethesda

Fallout 3 e 4 ? Non sono i seguiti che gli autori originali avrebbero realizzato, ma le enormi vendite di entrambi hanno dato ragione all'approccio scelto da Bethesda . A dirlo sono stati loro stessi in una mega intervista concessa alla testata Game Informer, in cui si è parlato delle origini della serie e della sua evoluzione. Tra gli intervistati ci sono ovviamente Tim Cain e Leonard Boyarsky, i due autori originali di Fallout.

Ha funzionato

Cain ha detto che, nel complesso, "mi piace quello che [Bethesda] ha fatto". Tuttavia, "non è ciò che avrei fatto io. Io e Leonard, in particolare, parliamo spesso di queste cose. Saremmo andati in una direzione diversa, ma ovviamente le vendite dicono che la gente ama ciò che hanno fatto, e io guardo la mia vetrinetta piena di gadget di Fallout, alcuni di Fallout 1 e 2, e altri di Fallout 3 e 4. Quindi..."

Fallout 3 fu un grande successo

Boyarsky ha detto qualcosa di simile, dicendo di aver apprezzato Fallout 3 e 4: "Mi sono piaciuti entrambi. Ho trovato davvero interessante la direzione artistica che hanno preso con alcuni elementi in Fallout 4. Penso che Fallout 3 fosse molto valido, visivamente, per quello che voleva essere, anche se aveva quel leggero filtro verdastro, e sento che non fosse nitido quanto avrei voluto; ma questo lo dico col senno di poi."

"Detto ciò, Fallout 3, per me, era molto più vicino a quello che avremmo fatto noi in termini di "GDR puro", rispetto a cos'è stato Fallout 4, dove si sono un po' allontanati da quell'impostazione." Insomma, il terzo capitolo sarebbe un compromesso accettabile, come confermato anche da Brian Fargo, fondatore di Interplay, l'etichetta che produsse e pubblicò i primi Fallout, secondo cui Bethesda ha centrato in pieno l'estetica della serie, trattando i giochi come ha trattato la serie Amazon.

"Hanno fatto quello che volevano, che si trattasse di Fallout 76, Fallout 4 o della serie Amazon: tutto partiva dal tono e dall'estetica dei giochi originali. Credo che quello fosse il loro focus e, bisogna dirlo, ha funzionato."