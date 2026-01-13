Bethesda non capisce la serie Fallout, per uno degli sviluppatori di Fallout: New Vegas

Chiaramente è lecito che Bethesda ci metta di suo, ma non tutti apprezzano. Chris Avellone , storico sviluppatore di giochi di ruolo elettronici, nonché tra i designer di Fallout 2 e Fallout: New Vegas (non per niente il capitolo 3D più apprezzato in assoluto), ha parlato con una certa schiettezza dell'argomento, affermando che secondo lui, Bethesda non capisce la serie .

Finita in mano a Bethesda, la serie Fallout è inevitabilmente cambiata. La brutale ironia dei primi due episodi è andata sparendo, lasciando spazio a toni più leggeri. In particolare titoli come Fallout 4 , Fallout Shelter e Fallout 76 hanno mostrato questa tendenza, confermata dalla serie TV che, per quanto non manchi di sequenze brutali, segue più la linea Bethesda che quella dettata dagli autori originali.

Non la odio, ma non si applica

Un fan ha chiesto ad Avellone su X cosa pensasse della speculazione secondo cui Bethesda odia Fallout (riferendosi a ciò che era un tempo). Avellone ha risposto spiegando:

"Non credo che Bethesda odi Fallout, semplicemente non ne comprende fino in fondo le radici e, probabilmente, non gli importa - possiedono il franchise e vogliono semplicemente dare la loro interpretazione di Fallout e renderla la norma." Quindi ha spiegato la cosa in breve dal punto di vista del del design dei giochi: "Questo di solito si traduce in un parco a tema colorato e superficiale (con alcune interessanti eccezioni nei DLC, come Far Harbor e Point Lookout - e io ero tra quelli a cui è piaciuto The Pitt). Detto questo, i parchi a tema sono divertenti per alcune persone, quindi se alla gente piace, per me va bene."

"Per quanto mi riguarda, non odio Bethesda: ci sono cose che fanno bene (l'esplorazione dei mondi aperti) e cose che fanno male (raccontare storie lineari in giochi open world e la loro incapacità di capire come usare l'abilità Speech)", ha continuato. "Ma ogni sviluppatore ha i suoi pro e i suoi contro."

Da sottolineare come i primi due Fallout siano attualmente giocabili solo su PC. Probabilmente sono i capitoli meno giocati della serie, visto che non sono mai arrivati su console.