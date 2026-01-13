Super Mario Bros. CD è praticamente un nuovo capitolo della serie creato da modder: ecco il trailer

A capo del progetto c'è King Mayro, un esperto di modifiche su ROM di giochi classici, insieme a un team di artisti, designer e musicisti che si stanno decisamente impegnando su questo particolare titolo, che speriamo possa arrivare a conclusione pur andando a toccare una preziosa proprietà intellettuale di Nintendo con le possibili conseguenze che possiamo immaginare.

Un gruppo di modder e sviluppatori amatoriali ha avviato un interessante progetto chiamato Super Mario Bros. CD , che partendo da una pesante modifica della ROM di Super Mario World diventa sostanzialmente una specie di nuovo capitolo della serie , ovviamente non ufficiale.

Se Mario fosse uscito su un'ipotetica console Nintendo a CD

L'idea alla base di Super Mario Bros. CD, come indica il titolo stesso, è immaginare come sarebbe stato un capitolo della serie di platform 2D Nintendo su un'ipotetica console a CD da parte del produttore.

Il progetto parte dalla ROM di Super Mario World ma la modifica in maniera estesa e profonda, presentandosi come qualcosa di molto diverso dall'originale. Super Mario Bros. CD contiene tracce audio di qualità CD e alcune caratteristiche tecniche del Super Nintendo come il Mode 0, che viene utilizzato in maniera intensiva anche per costruire gli scenari, oltre ad altri effetti piuttosto avanzati.

Nel complesso, alcune caratteristiche grafiche permangono dall'originale, ma molti elementi risultano alquanto nuovi, con modifiche applicate anche agli sprite e all'aspetto del protagonista, oltre a nuove animazioni e livelli completamente inediti.

Il risultato è una specie di Mario completamente nuovo e con uno stile molto particolare, vintage e un po' anni 90 come ricercato dagli stessi autori, di cui attendiamo di vedere l'aspetto definitivo mentre diamo un'occhiata intanto al nuovo teaser trailer pubblicato pochi giorni fa e riportato qui sopra.

Nonostante abbiano mancato la data di uscita che era prevista per lo scorso ottobre, il team ha confermato di essere ancora al lavoro sul progetto, che sta facendo progressi.