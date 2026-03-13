L'autore di Remothered "cancellato" in Red Nun's Legacy, farà causa

Chris Darril, l'autore della serie Remothered, è stato "cancellato" in Red Nun's Legacy, il nuovo capitolo della serie appena annunciato: l'omissione del nome nei materiali di presentazione del gioco rappresenta a suo dire una violazione degli accordi, e per questo farà causa.

"Come molti di voi sanno, Remothered non è soltanto un 'semplice' gioco per me: è un pezzo del mio cuore, un progetto nato quando avevo 17 anni (quasi venti anni fa), una proprietà intellettuale che ho coltivato fin dai primi schizzi, dalla stessa Red Nun a Rosemary Reed, dagli Ashmann ai Felton, da Celeste e Linn alle ambientazioni come il Cristo Morente, dalla lore fino al nucleo stesso dell'IP, fino al successo internazionale di Remothered: Tormented Fathers", ha scritto Darril in una nota.

"Recentemente sono venuto a conoscenza di un terzo capitolo pensato per concludere la trilogia originale, intitolato Remothered: Red Nun's Legacy. Voglio confermare ufficialmente che non sono coinvolto in questa produzione. È stata una decisione difficile, presa già nel 2020 durante la realizzazione del secondo Remothered, in un momento in cui purtroppo non mi sono state lasciate altre opzioni praticabili."

"Questo mi ha però permesso di tornare a dedicarmi a nuovi progetti nei quali potessi esprimermi davvero e liberamente, tra cui il recente Bye Sweet Carole. Detto questo, come un genitore che osserva il proprio figlio trovare la sua strada, anche se abbiamo preso direzioni diverse, auguro sinceramente il meglio a questo gioco, alla serie e al team che ci sta lavorando."