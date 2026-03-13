L'autore di Remothered "cancellato" in Red Nun's Legacy, farà causa

Chris Darril, l'autore della serie Remothered, è stato "cancellato" in Red Nun's Legacy, il nuovo capitolo della serie appena annunciato: l'omissione del nome nei materiali di presentazione del gioco rappresenta a suo dire una violazione degli accordi, e per questo farà causa.
"Come molti di voi sanno, Remothered non è soltanto un 'semplice' gioco per me: è un pezzo del mio cuore, un progetto nato quando avevo 17 anni (quasi venti anni fa), una proprietà intellettuale che ho coltivato fin dai primi schizzi, dalla stessa Red Nun a Rosemary Reed, dagli Ashmann ai Felton, da Celeste e Linn alle ambientazioni come il Cristo Morente, dalla lore fino al nucleo stesso dell'IP, fino al successo internazionale di Remothered: Tormented Fathers", ha scritto Darril in una nota.
"Recentemente sono venuto a conoscenza di un terzo capitolo pensato per concludere la trilogia originale, intitolato Remothered: Red Nun's Legacy. Voglio confermare ufficialmente che non sono coinvolto in questa produzione. È stata una decisione difficile, presa già nel 2020 durante la realizzazione del secondo Remothered, in un momento in cui purtroppo non mi sono state lasciate altre opzioni praticabili."
"Questo mi ha però permesso di tornare a dedicarmi a nuovi progetti nei quali potessi esprimermi davvero e liberamente, tra cui il recente Bye Sweet Carole. Detto questo, come un genitore che osserva il proprio figlio trovare la sua strada, anche se abbiamo preso direzioni diverse, auguro sinceramente il meglio a questo gioco, alla serie e al team che ci sta lavorando."
Tuttavia...
"Tuttavia c'è una questione critica che devo affrontare", continua il messaggio di Darril. "Mentre si parla molto di onorare la 'Legacy della Red Nun', il vero creatore di quell'eredità sembra essere stato dimenticato. A oggi, il mio ruolo di autore e creatore della proprietà intellettuale è stato completamente omesso dal trailer di annuncio, dai suoi crediti e dai contenuti del comunicato stampa ufficiale, contravvenendo a quanto concordato."
"Questa deliberata 'cancellazione' del mio nome non solo ignora i diritti morali e la paternità creativa, ma appare anche come un tentativo di prendere le distanze dalle carenze tecniche di Remothered: Broken Porcelain, spostando implicitamente tale responsabilità su qualcun altro - soprattutto considerando la mancanza di trasparenza che ha accompagnato l'annuncio di questo nuovo capitolo."
"Per questo motivo ho incaricato il mio team legale di intraprendere le azioni necessarie. Difendere la paternità di un'opera non è soltanto una questione di principio: è una forma di rispetto per il processo creativo, per tutti gli artisti e gli autori là fuori e per tutti voi che avete sostenuto me e questa storia fin dal primo giorno."