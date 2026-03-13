RoboCop: Rogue City per PS5 è in promozione su Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera

Le promozioni lanciate da Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera termineranno il 16 marzo e sono un'ottima occasione per aggiungere alla vostra collezione tantissimi giochi a prezzi ridotti. Un esempio è RoboCop: Rogue City, ora disponibile con il 21% di sconto per la versione PS5. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Il gioco al momento è in saldo a 18 euro, con un risparmio di quasi 5 euro rispetto al prezzo più basso dell'ultimo mese e meno di un terzo rispetto al prezzo standard di 59,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna rapida gratuita per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni.