RoboCop: Rogue City per PS5 è in promozione su Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera

Le promozioni lanciate da Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera termineranno il 16 marzo e sono un'ottima occasione per aggiungere alla vostra collezione tantissimi giochi a prezzi ridotti. Un esempio è RoboCop: Rogue City, ora disponibile con il 21% di sconto per la versione PS5. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Il gioco al momento è in saldo a 18 euro, con un risparmio di quasi 5 euro rispetto al prezzo più basso dell'ultimo mese e meno di un terzo rispetto al prezzo standard di 59,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna rapida gratuita per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni.
RoboCop è tornato ed è più in forma che mai
RoboCop: Rogue City è uno sparatutto in prima persona sviluppato da Teyon che riporta in scena l'iconico cyborg-poliziotto degli anni '80 in un'avventura originale ambientata tra RoboCop 2 e RoboCop 3. Il gioco combina azione, atmosfera neo‑noir e una forte componente narrativa, permettendo ai giocatori di pattugliare le strade di Detroit e affrontare le minacce che mettono a rischio la città.
Oltre ai combattimenti spettacolari, Rogue City include sezioni investigative, scelte morali e momenti di esplorazione che influenzano la reputazione del protagonista e il rapporto con i cittadini. Il titolo punta molto sulla fedeltà al materiale originale: dal design delle armi alla colonna sonora, fino al ritorno di Peter Weller nei panni di RoboCop.