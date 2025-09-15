Annunciata l'edizione completa di RoboCop: Rogue City, con gioco, espansione e tutti i DLC

A partire dal 30 ottobre, i possessori di PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC potranno acquistare al prezzo di 49,99 euro l'edizione completa di RoboCop: Rogue City, che comprende il gioco base, l'espansione RoboCop: Rogue City: Unfinished Business, tutti gli aggiornamenti e tutti i DLC. Insomma, è l'esperienza definitiva del titolo di Teyon.