Annunciata l'edizione completa di RoboCop: Rogue City, con gioco, espansione e tutti i DLC

A partire dal 30 ottobre, i possessori di PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC potranno acquistare al prezzo di 49,99 euro l'edizione completa di RoboCop: Rogue City, che comprende il gioco base, l'espansione RoboCop: Rogue City: Unfinished Business, tutti gli aggiornamenti e tutti i DLC. Insomma, è l'esperienza definitiva del titolo di Teyon.
Attualmente il gioco è in saldo
Se non volete aspettare e volete avere subito il gioco, potete approfittare degli attuali saldi di Nacon su Steam, che vi consentono di portare a casa il gioco base per 4,99 euro, ossia con il 90% di sconto. Oppure per 5,99 euro, se volete la più costosa e ricca Alex Murphy Edition.
Sono in saldo anche i DLC, ma non Unfinished Business. Comunque sia, con pochi euro potete portarvi a casa un bellissimo sparatutto in prima persona, tratto da una storica serie degli anni '80.
Considerate, inoltre, che i DLC sono soprattutto cosmetici. Insomma, se volete giocarci, non dovete necessariamente aspettare fine ottobre per farlo.
Per il resto vi ricordiamo che RoboCop: Rogue City è stato un gioco di grande successo, inaspettato anche per l'editore, che non si attendeva una simile risposta da parte dei videogiocatori. Evidentemente la lotta al crimine ha ancora un suo fascino, soprattutto se combattuta nei panni di un poliziotto metà uomo, metà macchina.