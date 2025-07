RoboCop: Rogue City - Unfinished Business è disponibile, ecco il trailer di lancio

Gli avversari con cui avremo a che fare non sono i soliti delinquenti di strada, bensì forze speciali equipaggiate con jetpack, cyborg armati di katana e droni volanti che pattugliano ogni angolo della struttura alla ricerca di potenziali bersagli da crivellare.

Si tratta di un pacchetto stand alone che arricchisce la campagna originale di Rogue City con una nuova e impegnativa missione , un "affare irrisolto" per Alex Murphy che deve liberare la OmniTower dal controllo di una milizia paramilitare guidata dallo spietato Cassius Graves.

Il trailer di lancio di RoboCop: Rogue City - Unfinished Business conferma che l'espansione per lo sparatutto sviluppato da Teyon è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 29,99€.

Un tuffo nel passato

Annunciato lo scorso marzo, RoboCop: Rogue City - Unfinished Business proverà anche a sfruttare l'espediente narrativo del flashback, proprio come accadeva nel film diretto da Paul Verhoeven, per rivelare momenti del passato di Murphy e metterci nei suoi panni prima della trasformazione.

Non è finita qui: durante la campagna di Unfinished Business avremo anche l'occasione di pilotare il devastante ED-209, il droide corazzato ben noto ai fan della saga cinematografica, e di interagire con personaggi come Miranda Hale, ex scienziata della OCP che sembra conoscere i segreti della OmniTower.