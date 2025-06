RoboCop: Rogue City – Unfinished Business presenta alleati e antagonisti con un trailer, al via i preordini

Nacon e gli sviluppatori di Teyon hanno pubblicaot un nuovo trailer di RoboCop: Rogue City - Unfinished Business, l'espansione standalone dell'apprezzato sparatutto uscito nel 2023. Potrete visualizzarlo nel player sottostante.

Per l'occasione sono stati aperti anche i preorder in vista dell'uscita fissata al 17 luglio. Il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC ed è stata annunciata anche la versione per Mac, che verrà pubblicata in un secondo momento. Il prezzo è fissato a 29,99 euro sia su PC che su console.