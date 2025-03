RoboCop: Rogue City - Unfinished Business è un'espansione stand alone annunciata da Nacon

In Unfinished Business dovremo affrontare labirinti insidiosi, droni letali, robot esplosivi e torrette automatiche, salendo di piano in piano e sostenendo pesanti scontri a fuoco con le truppe corazzate che hanno preso il controllo della torre.

Un manipolo di mercenari altamente addestrati si è infatti impadronito della struttura, minacciando di far sprofondare Detroit nel caos e nell'anarchia, e RoboCop è l'unico in grado di stanare questi delinquenti e assicurarli alla giustizia... o neutralizzarli una volta per tutte.

Durante il Nacon Connect di stasera è stato annunciato RoboCop: Rogue City - Unfinished Business, un'espansione stand alone per lo sparatutto sviluppato da Teyon che farà il proprio debutto questa estate su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ci sarà anche Murphy?

Come sappiamo, RoboCop: Rogue City è stato sviluppato in tre anni e Teyon vuole lavorare ad altre IP di successo, ma ciò non ha impedito al team di cimentarsi con una nuova avventura stand alone dedicata al celebre personaggio, che a quanto pare introdurrà anche un'interessante novità.

Stando a quanto mostrato nel trailer, infatti, sembra che in RoboCop: Rogue City - Unfinished Business avremo modo di rivivere con dei flashback alcune missioni di Alex Murphy prima che venisse barbaramente ucciso e tornasse poi in vita nella forma di un cyborg.