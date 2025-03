Edge of Memories è stato mostrato con un nuovo trailer del gameplay

Eline è in effetti l'unica in grado di contrapporsi al male, che si è manifestato nel suo stesso corpo e che può in qualche modo controllare: è forse questa la chiave per porre fine all'apocalisse?

Così, al comando della coraggiosa Eline, una Sussurratrice di Anime errante , dovremo mettere insieme una squadra di valorosi eroi e combattere le mostruosità che nascono come conseguenza della diffusione della Corruzione, trovando un modo per sventare questa minaccia.

In arrivo questo autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S , il gioco ci catapulterà nel tormentato continente di Avaris, un luogo suggestivo ma minacciato dalla piaga della Corrosione: un terribile male che ha già devastato Astryan e che non sembra intenzionato a fermarsi.

Un'avventura sorprendentemente colorata

Annunciato solo pochi giorni fa, Edge of Memories ci vedrà esplorare un ampio open world in compagnia di Ysoris e Kanta, con la possibilità di sbloccare man mano nuove abilità e personalizzare ogni equipaggiamento per ottenere un vantaggio strategico in battaglia.

Come si vede anche nel trailer, non c'è dubbio che i coloratissimi scenari di Avaris siano i veri protagonisti dell'avventura, alternando paesaggi molto differenti fra loro e spronandoci a visitarli, mettendo in campo un sistema dinamico che reagisce alle nostre azioni.

Potremo spostarci più rapidamente in sella a un Nekaroo e ammirare lo stile anime che ha ispirato Midgar Studio per la realizzazione del gioco, mosso dal potente Unreal Engine 5.