L'avventura horror The Fading of Nicole Wilson è stata annunciata per PC, PS5, Xbox e Nintendo Switch

Approfittando della vetrina offerta dal Nacon Connect andato in onda questa sera, gli sviluppatori di ONE-O-ONE e Daedalic Entertainment hanno annunciato The Fading of Nicole Wilson , un'avventura folk-horror in prima persona.

I primi dettagli su The Fading of Nicole Wilson

In The Fading of Nicole Wilson vestiremo i panni di Brit, un'adolescente che ottiene un lavoro di caccia ai fantasmi con cui spera di poter girare un filmato che possa renderla una content creator famosa. Le cose tuttavia non andranno come previsto e le sue indagini la porteranno a scoprire i segreti di una setta ben più pericolosa di qualsiasi entità soprannaturale.

Stando alla descrizione offerta dagli sviluppatori, oltre l'elevata tensione tipica del genere, il gioco mira a raccontare una storia profonda e sfaccettata che affronta temi come l'autenticità, il sacrificio personale e il costo dell'inserimento, sfidando i giocatori a svelare un mistero oscuro e avvincente. Inoltre, il gioco sarà caratterizzato da un sistema audio binaurale, esplorazione, enigmi e personaggi imperfetti ma comprensibili.