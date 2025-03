The Sinking City 2 lancia la campagna Kickstarter e si mostra con un trailer del gameplay

Naturalmente non si è ancora parlato di una possibile finestra di lancio , ma è già attiva la pagina Steam per chi volesse inserire il gioco nella propria lista dei desideri.

Le sequenze mostrano il protagonista dell'avventura intento a esplorare ancora una volta gli scenari della città sommersa che fa da sfondo alla trama, alla ricerca di indizi e testimonianze che possano consentirgli di far luce sugli inquietanti eventi che si sono verificati in questo luogo.

La campagna Kickstarter di The Sinking City 2 è partita oggi e Frogwares ha pensato bene di celebrare l'importante evento pubblicando un primo trailer del gameplay , basato su di una versione pre-alpha del gioco.

La campagna è già un successo

Neanche il tempo di cominciare e la campagna Kickstarter di The Sinking City 2 ha già superato di parecchio il proprio obiettivo di 100.000€, e con ancora ventinove giorni a disposizione è possibile che alla fine la cifra raccolta sia di quelle importanti.

"Con The Sinking City 2 il nostro obiettivo è realizzare un sequel che si basi sui punti di forza del suo predecessore e che offra miglioramenti in aree chiave: esplorazione, combattimento e attenzione ai dettagli", hanno scritto gli sviluppatori.

"A differenza di Oakmont di The Sinking City 1, Arkham è stata abbandonata dai suoi abitanti e sono rimaste solo alcune menti contorte. È un labirinto decadente di strade allagate, palazzi fatiscenti e un silenzio inquietante."

"The Sinking City 2 deve essere esplorato sia a piedi che in barca. Rispetto a TSC1, stiamo riducendo le dimensioni della mappa per essere sicuri di poter creare abbastanza misteri da scoprire mentre si setacciano le aree e si solleva la nebbia della guerra."

"Le nostre priorità sono l'atmosfera e la scoperta: Arkham è pieno di storie ambientali, segreti nascosti e percorsi che modificano la progressione da esplorare e investigare. Pur non essendo open world, offre ampie aree che i giocatori possono esplorare sia in barca che a piedi, trovando misteri in ogni angolo della mappa."