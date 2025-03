The Sinking City 2 lancerà la campagna Kickstarter fra pochi giorni

La campagna Kickstarter di The Sinking City 2 comincerà fra pochi giorni, per la precisione il 6 marzo: lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco, Frogwares, che mesi fa aveva rivelato di voler optare per questa strada in mancanza di alternative migliori.

Lo studio ucraino ha infatti dovuto affrontare una serie di situazioni particolarmente difficili, dall'invasione russa alla disputa legale con Nacon, quest'ultima risolta solo qualche tempo fa con il ritorno del primo The Sinking City sugli store digitali dopo una temporanea rimozione.

La pagina del Kickstarter di The Sinking City 2 fornisce i primi dettagli su alcune delle ricompense destinate ai backer più generosi, ad esempio la Limited Edition e la Collector's Edition del gioco, entrambe esclusive della campagna di crowdfunding.

Per il resto, i dettagli sono al momento pochi: tutto ciò che sappiamo è che, in caso di finanziamento ottenuto con successo, il nuovo capitolo della serie horror uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma non si fa cenno di alcuna tempistica, ovviamente.