The Sinking City 2, il trailer dall'Xbox Partner Showcase: Frogwares cambia genere

The Sinking City 2 è ambientato negli anni venti del 1900, nella città Arkham , piagata da una inondazione sovrannaturale e da mostri venuti dalle profondità. Dovremo scontrarci con aberrazioni, esplorare una città marcia e scoprire i segreti di questo luogo. Il gioco è completamente separato dal primo capitolo in termini narrativi.

Durante l' Xbox Partner Showcase , Frogwares ha annunciato il suo nuovo gioco: The Sinking City 2 . Non si tratta però di un gioco puramente investigativo come da traduzione per il team, ma di un'avventura con un maggiore focus sul lato survival. Sarà pubblicato nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S .

The Sinking City 2, cambia genere e motore di gioco

Gli incubi e la follia saranno la norma in The Sinking City 2

The Sinking City 2 utilizza l'Unreal Engine 5 per lo sviluppo. Oltre al motore, cambia anche genere in quanto ci sarà un maggiore focus attorno al combattimento e l'esplorazione, mentre il primo era più focalizzato sulle meccaniche investigative. La mappa sarà "semi-open world" con ville in decadenza, mercati allagati e ospedali abbandonati. Avanzando con la storia l'acqua salirà di livello e cambierà le ambientazioni. Dovremo trovare risorse e decidere cosa portare con noi, in quanto il nostro inventario è limitato. La storia verterà attorno a culti lovecraftiani, creature mutanti e divinità che la mente umana non può comprendere.

Non significa però che non ci sarà la possibilità di "giocare a fare il detective", ma sarà una componente opzionale. Chi vorrà potrà "investigare" completando puzzle per scoprire segreti, dettagli di lore e ottenere così anche bonus. Se invece si preferisce dare priorità alle componenti più action, allora si potrà ignorare le investigazioni. È un modo per venire incontro ai fan storici di Frogwares, ma al tempo stesso non obbligare nuovi giocatori a sottostare a meccaniche che non apprezzano.

Inoltre, Frogwares ci tiene a ricordare che la guerra in Ucraina prosegue e per il team è sempre difficile lavorare in sicurezza. Per questo, chiede ai giocatori interessati di investire sul gioco tramite la campagna Kickstarter, che sarà disponibile a questo indirizzo.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione del primo The Sinking City.