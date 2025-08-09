Battlefield 6 ha già bloccato un numero impressionante di bari

Precisamente, in giusto un paio di giorni sono stati scoperti e bloccati 330.000 bari .

Battlefield 6 è da poco arrivato in versione beta e ovviamente questo ha significato una cosa: i bari si sono infilati tra le maglie e hanno iniziato a rovinare la festa ai giocatori onesti. Ovviamente DICE ed Electronic Arts erano pronte e pare infatti che il sistema anti-cheat Javelin abbia già fatto piazza pulita.

La dichiarazione del team di Battlefield 6 sui risultati raggiunti

Recentemente in rete hanno iniziato a circolare dei video che mostrano dei chiari cheater all'intero di Battlefield 6 e il tutto è stato confermato dal team SPEAR che gestisce Javelin (se non avete capito il gioco di parole, sappiate che SPEAR significa "lancia" e Javelin significa "giavellotto").

I giocatori ovviamente possono dare (e stanno dando) una mano segnalando i sospetti bari, così da velocizzare il lavoro di SPEAR. È comunque triste vedere così tante persone che barano durante una beta, ma oramai è chiaro che i bari ci saranno sempre nei giochi online e che alcune persone non riescono proprio a divertirsi in maniera onesta.

In un report pubblico SPEAR ha spiegato: "Javelin ha bloccato 330.000 tentativi dei giocatori di barare o di aggirare i controlli anti-cheat. Voi avete segnalato 44.000 potenziali bari durante il primo giorno e altri 60.000 quest'oggi. Stiamo usando queste segnalazioni con il nostro team di Integrità del Gameplay per migliorare la rilevazione dei bari in Battlefield 6. Stannoa nceh lavorando con il team di Battlefield Positive Play, per rimuovere attivamente coloro che sono stati segnalati e confermati come bari".