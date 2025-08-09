Copilot 3D: l'IA di Microsoft trasforma le immagini in modelli tridimensionali in un clic

L'obiettivo è rendere la creazione di modelli tridimensionali accessibile a tutti, eliminando curve di apprendimento ripide e la necessità di software complessi. Si tratta di una funzione che può avere molteplici sbocchi dal punto di vista dell'utilità e dell'utilizzo e può far comodo in tanti settori.

Microsoft ha annunciato una nuova funzionalità sperimentale all'interno di Copilot Labs, la sezione del suo assistente AI dedicata a test e strumenti innovativi: Copilot 3D. Questa novità consente di trasformare immagini 2D in veri e propri oggetti 3D , pronti per essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni.

Come funziona Copilot 3D?

Con Copilot 3D, basta caricare un'immagine in formato PNG o JPG (fino a 10MB) e attendere che l'IA faccia il resto. Il processo è completamente automatizzato e richiede un solo clic. Una volta generato il modello, l'utente può scaricarlo in formato GLB, compatibile con la maggior parte dei visualizzatori, editor e motori di gioco 3D.

In questo modo, i modelli possono essere ulteriormente modificati o direttamente integrati in progetti di game development, animazioni, stampa 3D, design, contenuti AR/VR, progetti artistici e molto altro. Oltre alla possibilità di generare modelli, Copilot 3D include anche una libreria di oggetti e scene 3D disponibili per esplorazione e ispirazione, una funzione che ricorda l'ormai scomparso Paint 3D e il suo marketplace di contenuti.