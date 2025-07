Microsoft Edge diventa un browser AI: arriva la nuova Copilot Mode

Con questa nuova funzionalità, Copilot è in grado di cercare tra tutte le schede aperte , confrontare prodotti, organizzare ricerche tematiche e persino aiutare l'utente a prenotare un ristorante. L'accesso alla cronologia, alle credenziali salvate e alla navigazione vocale completa il pacchetto, rendendo il browser uno strumento molto più dinamico.

Microsoft continua a spingere sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nei suoi prodotti, e il prossimo grande passo coinvolge Edge, il browser di casa Redmond. È in fase di test una nuova Copilot Mode, una modalità sperimentale che trasforma il browser in un vero assistente AI personalizzato.

Un assistente AI che lavora direttamente tra le schede del browser

La Copilot Mode permette di condividere con l'AI tutte le schede aperte in modo che l'assistente possa eseguire ricerche, confronti o riassunti utili. Ad esempio, se state cercando hotel su più siti, Copilot potrà analizzarli e suggerirvi la soluzione migliore. Lo stesso vale per acquisti, recensioni o qualsiasi tipo di contenuto consultato in parallelo.

L'AI apparirà anche nella barra degli indirizzi, integrandosi in modo naturale nella navigazione. Inoltre, tramite comandi vocali, sarà possibile chiedere a Copilot di cercare contenuti specifici in una pagina o aprire direttamente schede con prodotti da confrontare. Microsoft prevede anche l'integrazione con cronologia e credenziali salvate (previo consenso), rendendo possibile per Copilot prenotare ristoranti o altri servizi direttamente dal browser.