Shin Megami Tensei V: Vengeance raggiunge un nuovo traguardo di vendite, annunciato da Atlus

Atlus ha annunciato un nuovo traguardo di vendite raggiunto da Shin Megami Tensei V: Vengeance, la nuova versione del quinto capitolo della serie che è stata lanciata l'anno scorso su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch dopo la prima versione esclusiva della console Nintendo: il gioco ha superato 1 milione di copie vendute.

Il dato in questione si riferisce alla totalità delle copie vendute di Shin Megami Tensei V: Vengeance, sia in versione fisica che digitale e su tutte le piattaforme, un dato che rappresenta un ottimo risultato rispetto agli standard della serie, considerata un cult ma che non ha mai visto una grande diffusione sul piano globale (al di là della serie Persona, ovviamente).

Complessivamente, considerando anche il precedente Shin Megami Tensei V uscito come esclusiva Nintendo Switch, il totale delle vendite dovrebbe aver superato i 2,11 milioni di copie vendute, dunque le copie sulla console Nintendo sembrano essere in maggioranza.