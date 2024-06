Shin Megami Tensei 5: Vengeance registra ottimi numeri al lancio, ecco quante copie sono state vendute finora

Queste si sommano alle copie dell'edizione originale del gioco pubblicata esclusivamente su Nintendo Switch nel novembre del 2021, che avevano raggiunto quota 1 milione ad aprile 2022. Atlus afferma che ora le vendite complessive superano le 1,6 milioni di copie in totale , un risultato davvero ottimo per una serie considerata un po' di nicchia in Occidente.

Le vendite iniziali di Shin Megami Tensei 5: Vengeance stanno andando benissimo, come confermano i dati ufficiali annunciati stamani da Atlus, che parla di oltre 500.000 copie acquistate nei primi tre giorni dal lancio , avvenuto il 14 giugno su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Una riedizione stracolma di contenuti

Gli ottimi numeri di Shin Megami Tensei 5: Vengeance erano stati confermati anche dall'ultima classifica di vendite del mercato del Regno Unito che vede questa riedizione al primo posto. Certo, non siamo in un periodo particolarmente ricco di uscite, ma va comunque detto che il JRPG di Atlus è riuscito a imporsi su giochi sempreverdi e per un pubblico di massa come EA Sports FC 24 e Paper Mario Il Portale Millenario.

Per chi non lo conoscesse, Shin Mengami Tensei 5: Vengeance è un gioco di ruolo di stampo giapponese con combattimenti a turni in cui possiamo reclutare un gran numero di demoni che combatteranno al nostro fianco, nel mentre esploriamo un mondo post-apocalittico sullo sfondo di un conflitto tra divinità e demoni. Rispetto alla versione originale del 2021, Vengeance introduce una nuova storia alternativa, diverse modifiche ai combattimenti e al gameplay, nuovi demoni da reclutare e aree da esplorare, aumentando a dismisura la già ottima longevità offerta dal gioco. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Shin Megami Tensei 5: Vengeance.