Sarà però incluso anche su Game Pass come annunciato anni or sono?

Team Cherry ha finalmente confermato che Hollow Knight Silksong è in arrivo e non manca molto: il gioco metroidvania arriverà il 4 settembre su PC, PlayStation, Nintendo Switch e Xbox.

Hollow Knight Silksong sarà su Game Pass?

Microsoft e Team Cherry hanno confermato che Hollow Knight Silksong sarà disponibile su Xbox Game Pass Ultimate sin dal lancio, per tutti gli abbonati su PC e console. Ovviamente, potete anche ottenere l'accesso a Hollow Knight Silksong tramite la versione PC Game Pass (per il solo computer) dell'abbonamento.

Hornet dovrà esplorare un ampio mondo, compresa una caverna di muschio, in Hollow Knight Silksong

Al momento non sappiamo se, più avanti nel tempo, Hollow Knight Silksong possa essere messo nelle versioni meno costose dell'abbonamento di Microsoft (Core e Game Pass console), quindi se lo volete giocare quanto prima vi conviene fare l'abbonamento (o semplicemente acquistarlo).

Ricordiamo anche che Hollow Knight - il primo capitolo che ha dato la fama a Team Cherry - è attualmente disponibile su Xbox Game Passs, quindi potreste sfruttare l'attesa per provarlo o addirittura completarlo prima dell'arrivo del seguito.

Se siete giocatori PlayStation, ricordate che anche su PlayStation Plus Extra è disponibile Hollow Kight. Silksong invece non sarà incluso nel servizio di Sony, quindi dovrete obbligatoriamente comprarlo. Non aspettatevi nemmeno che venga aggiunto su Nintendo Switch Online, quindi anche sulla console ibrida sarà necessario l'acquisto al lancio.

Vi ricordiamo infine che Team Cherry ha spiegato perché Hollow Knight Silksong ha richiesto così tanto tempo.