Nintendo Switch OLED: la console ibrida di successo torna in offerta su AliExpress

La Nintendo Switch OLED Model è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 253,47€ scende a 218,47€ grazie al coupon MULTI35 (o, in caso, al coupon ITBTS35), che garantisce uno sconto di 35€. I codici sono validi dal 18/08 al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Acquista qui Nintendo Switch OLED in offerta.
Questa versione della Switch porta con sé uno schermo OLED da 7 pollici, capace di restituire colori più intensi e contrasti più profondi rispetto al modello standard. Il risultato è un'esperienza visiva nettamente migliorata, soprattutto nei giochi più ricchi di dettagli grafici.
Versatilità e miglioramenti tecnici
Come tutte le console della famiglia Switch, anche la versione OLED si distingue per la sua versatilità: può essere usata in modalità portatile, in modalità da tavolo con lo stand regolabile o collegata alla TV per sessioni più immersive. A questi punti di forza si aggiungono un audio migliorato e una maggiore stabilità in modalità dock, per un'esperienza ancora più fluida.
Nintendo Switch OLED è pensata per chi cerca il massimo dalla console ibrida più amata degli ultimi anni. Con il suo design elegante e le migliorie tecniche rispetto al modello originale, rappresenta la scelta ideale per chi vuole iniziare o arricchire la propria avventura nel mondo Nintendo, approfittando ora di una promozione davvero conveniente.