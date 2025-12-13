Su Steam sono disponibili i saldi di Capcom dei TGA, da Monster Hunter Wilds a Resident Evil

Tra le promozioni spicca Monster Hunter Wilds , che ha raggiunto il prezzo minimo storico sulla piattaforma: 38,49 euro con una riduzione del 45%, proprio alla vigilia dell'arrivo del Title Update 4 e del primo di tre aggiornamenti pensati per ottimizzare le performance.

Altre offerte da tenere d'occhio

Cambiamo completamente genere, con Resident Evil 4: è in sconto a 15,99 euro per il gioco base e a 19,99 euro per la Gold Edition, che include il DLC Separate Ways con Ada Wong e altri extra, in entrambi i casi con uno sconto del 60%. Anche gli altri capitoli della serie survival horror sono in promozione, come ad esempio Resident Evil Village e i remake di Resident Evil 2 e 3 a 9,99 euro ciascuno, con una riduzione del 75%.

Segnaliamo anche Devil May Cry 5 + Virgil a 9,99 euro (75% di sconto), Mega Man 11 a 4,49 euro (-85%), Dead Rising Deluxe Remaster a 24,99 euro (-50%) e Monster Hunter Rise + Sunbreak a 9,59 euro (-84%).

Tutte le offerte lanciate da Capcom saranno disponibili fino al 18 dicembre, trovate il catalogo al completo su Steam a questo indirizzo.