Secondo il campaign designer Simon Mann, Total War: Warhammer 40.000 sarà un gioco "seminale" per l'universo di Games Workshop, con città alveare alte come grattacieli e Space Marine personalizzabili fin nei minimi dettagli.

"La nostra roadmap è la migliore che abbiamo mai avuto", ha spiegato Mann, spingendosi poi a descrivere nel dettaglio alcuni aspetti dell'esperienza. "Come nel gioco da tavolo, un'unità non è composta da un solo tipo di guerriero", ha detto, citando gli Space Marine.

"Non sono tutti uguali: ci sono specialisti, stili d'arma diversi. Un sergente con una squadra di intercessor, ad esempio, è armato con spada a catena e pistola requiem: è efficace sia nel corpo a corpo sia a distanza".

Tuttavia i giocatori potranno modificare questi loadout e spingersi ancora oltre grazie a un vero e proprio sistema di pittura e personalizzazione delle unità, come nel gioco da tavolo.