La serie Total War festeggia i 25 anni, con l'annuncio di uno showcase e di nuovi giochi

"25 anni fa, in un piccolo ufficio con una sola stanza poco distante da dove sto scrivendo questo messaggio, nasceva Total War ." Così esordisce il post di Roger Collum, il Vicepresidente di Total War, che celebra i 25 anni della serie. "L'idea alla base era alimentata dall'amore per la storia e i giochi di strategia, con l'obiettivo di fondere i migliori elementi della grande strategia e delle battaglie tattiche in tempo reale in un'unica esperienza, in cui il giocatore potesse sentirsi davvero il comandante di un vasto impero." Ha poi continuato, spiegando la fisolofia dietro ai Total War , che presto avranno uno showcase dedicato, con l'annuncio di nuovi giochi.

Guerra totale

"In quei primi anni, ha cominciato a prendere forma l'identità di Total War. Il team era concentrato nel ricostruire in modo verosimile i momenti cruciali della storia umana, dall'Età antica fino all'ascesa dei grandi imperi navali. Col passare del tempo, e con l'evoluzione del genere e dei nostri team, ci siamo spinti in nuovi territori, abbracciando il fantastico con una meticolosa ricostruzione del leggendario mondo di Warhammer di Games Workshop, trasformandolo in un'esperienza strategica davvero unica."

I fondatori di Creative Assembly

"In questi anni abbiamo vissuto successi e difficoltà, e ci sentiamo onorati e grati di essere una delle poche serie videoludiche ad avere l'opportunità di celebrare un traguardo così importante." Collum ne ha approfittato per ringraziare il pubblico, per poi spiegare come si svolgeranno i festeggiamenti.

"Alcuni di voi ricorderanno che, nel mio aggiornamento dell'anno scorso, avevo anticipato l'intenzione di celebrare questo anniversario in modo significativo. I nostri team stanno lavorando sodo per mettere a punto un programma di contenuti che non solo renda omaggio ai giochi del passato, ma getti anche le basi per svelare ciò che ci aspetta nel futuro di Total War. E sì, questo significa anche l'annuncio di nuovi giochi e contenuti." Chissà se ci saranno anche i vociferati Total War di Star Wars e di Warhammer 40.000.

"Da agosto fino alla fine di novembre, ripercorreremo ogni serie pubblicata dal 2000 a oggi. Potrete aspettarvi contenuti come interviste video retrospettive, livestream con gli sviluppatori, sconti su tutto il nostro catalogo, oltre a tornei multiplayer, sia fantasy che storici. Vogliamo che questa celebrazione sia anche vostra: organizzeremo concorsi a premi, vi inviteremo a fare domande ai nostri sviluppatori e daremo spazio alle vostre mod preferite e ai creatori di contenuti che hanno contribuito a rendere la community di Total War ciò che è oggi." Insomma, una bella festa per gli amanti della serie.

La foto di lancio di Total War: Pharaoh

Qui arriva l'annuncio dello showcase, che si svolgerà a dicembre: "Oltre a celebrare il passato, vogliamo salutare il futuro di Total War in grande stile. Dietro le quinte siamo nelle fasi iniziali della produzione del Total War: 25th Anniversary Showcase, la nostra prima presentazione video ufficiale di questo tipo. Si terrà all'inizio di dicembre e svelerà i nuovi giochi che potrete aspettarvi di giocare nel prossimo futuro (sia vicino che lontano), oltre a presentarvi i team che li stanno sviluppando. Condivideremo maggiori dettagli man mano che ci avviciniamo alla fine dell'anno, ma che siate fan del fantasy o della storia, ci sarà molto da scoprire!"

Nel breve periodo, ci saranno delle novità per Total War: Warhammer III: "La Patch 6.2 arriverà la prossima settimana, con un focus sugli oggetti magici. A luglio verrà rivelata la fazione finale giocabile del DLC Tides of Torment e altri contenuti tanto attesi verranno mostrati durante l'evento per l'anniversario. È incredibile pensare che questa serie sia ormai al suo nono anno, e non vediamo l'ora di condividere con voi i nostri piani futuri."