Il Weekend 2 della beta di Battlefield 6 sta per arrivare, vediamo tutti i dettagli

Il Weekend 1 della fase Beta di Battlefield 6 ha prodotto dei numeri eccellenti, tanto da aver già fatto ricavare al gioco decine di milioni di dollari. Il Weekend 2 è alle porte e vale la pena di fare il punto della situazione, riepilogando tutti i dettagli conosciuti, compresi i nuovi contenuti che saranno aggiunti.
Tutti i dettagli della beta
La beta del Weekend 2 di Battlefield 6 inizierà il 14 agosto alle 10:00 e terminerà il 17 agosto, per quasi 100 ore di gioco. Considerando che la versione finale uscirà tra due mesi, si tratta probabilmente dell'ultima occasione per testare il gioco prima del lancio.
Per accedere alla Beta della Settimana 2, bisogna aver giocato ai Battlefield Labs, essere un membro di EA Play Pro o utilizzare il sito web di Battlefield 6. Non c'è bisogno di preordinare Battlefield 6 per partecipare alla beta.
Vediamo come accederci tramite il sito ufficiale.
- Andate sul sito web di Battlefield 6.
- Cliccate su 'Scarica Ora' (il tasto è rosso e ben in evidenza).
- Premete 'Seleziona Piattaforma'.
- Scegliete la piattaforma su cui volete giocare alla beta.
- Sarete reindirizzati nelle store relativo alla piattaforma scelta.
- Acquistate la beta gratuita.
- Scaricate l'open beta di Battlefield 6.
Scopriamo tutti i nuovi contenuti che saranno inseriti nel Weekend 2, che andranno ad associarsi ai contenuti del Weekend 1, tutti confermati per la nuova beta.
|Nome
|Tipo di Contenuto
|Closed Weapon Conquest & Breakthrough
|Nuova Modalità di Gioco
|Empire State
|Nuova Mappa
|Rush
|Nuova Modalità di Gioco
|Deathmatch a Squadre
|Nuova Modalità di Gioco