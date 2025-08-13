Fast & Furious: Arcade Edition è stato annunciato per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch

Si tratta di una versione console dell'originale Fast & Furious Arcade per cabinati realizzato da Raw Thrills e lanciato nel 2022. La conversione è a cura del team di Cradle Games, team autore di Hellpoint e che ha lavorato alle versioni console e PC di Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants, altro gioco per cabinati firmato da Raw Thrills.

Il publisher GameMill Entertainment ha annunciato Fast & Furious: Arcade Edition per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con la data di uscita fissata al 24 ottobre al prezzo di 29,99 euro.

I primi dettagli sulle versioni console

Fast & Furious: Arcade Edition è un gioco di corse ad alto tasso di adrenalina che offre un'esperienza immediata e spettacolare. I giocatori possono mettersi al volante di otto veicoli iconici come la Dodge Charger, la Corvette Z06 e la Ford GT, con la possibilità di personalizzarle con livree uniche e colori a piacere.

Le gare si svolgono in piste dinamiche e distruttibili, con percorsi alternativi e scorciatoie nascoste, ed esibirsi in manovre e acrobazie spettacolari, che aggiungono ulteriore profondità e pepe alle gare. Sono presenti anche delle sfide extra, come fermare un missile sulle alpi svizzere o far atterrare un aereo nell'affollata Hong Kong. Oltre alle modalità single player sarà possibile sfidare un amico grazie al multiplayer locale a schermo condiviso.