Annunciati i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di agosto

Sony ha presentato oggi la line-up completa dei nuovi giochi PS4 e PS5 che andranno ad arricchire il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 19 agosto.

Si tratta di una selezione non particolarmente ampia, ma con titoli che potrebbero attirare l'attenzione degli abbonati, come Mortal Kombat 1, Marvel's Spider-Man Remastered e Unicorn Overlord. Per quanto riguarda Premium la nuova selezione farà la gioia dei fan di Resident Evil, con l'arrivo delle versioni PS1 del secondo e terzo capitolo.