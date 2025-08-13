2

Annunciati i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di agosto

Il catalogo del PlayStation Plus Extra e Premium è pronto ad espandersi: Sony ha annunciato i nuovi giochi PS4 e PS5 di agosto per gli abbonati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/08/2025
Sony ha presentato oggi la line-up completa dei nuovi giochi PS4 e PS5 che andranno ad arricchire il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 19 agosto.

Si tratta di una selezione non particolarmente ampia, ma con titoli che potrebbero attirare l'attenzione degli abbonati, come Mortal Kombat 1, Marvel's Spider-Man Remastered e Unicorn Overlord. Per quanto riguarda Premium la nuova selezione farà la gioia dei fan di Resident Evil, con l'arrivo delle versioni PS1 del secondo e terzo capitolo.

Tutti i giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium ad agosto

Prima di elencare tutti i titoli in arrivo, ricordiamo che i giochi disponibili per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium possono essere giocati solo finché rimangono nel catalogo del servizio. Differiscono quindi dai giochi mensili dell'abbonamento Essential, che restano legati all'account dell'utente e sono sempre accessibili, a patto di avere una sottoscrizione attiva.

PlayStation Plus Extra

  • Mortal Kombat 1 - PS5
  • Marvel's Spider-Man - PS4
  • Marvel's Spider-Man Remastered - PS5
  • Sword of the Sea - PS5
  • Earth Defense Force 6 - PS4 e PS5
  • Unicorn Overlord - PS4 e PS5
  • Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key - PS4 e PS5
  • Indika - PS5
  • Harold Halibut - PS5
  • Coral Island - PS5
Peter Parker in uno scatto da Marvel's Spider-Man Remastered
Peter Parker in uno scatto da Marvel's Spider-Man Remastered

PlayStation Plus Premium

  • Resident Evil 2 - PS4 e PS5
  • Resident Evil 3: Nemesis - PS4 e PS5

Che ne pensate, siete soddisfatti delle novità in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium ad agosto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

