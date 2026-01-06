I giochi “gratis” del PlayStation Plus Essential di gennaio ora sono disponibili per gli abbonati

I giochi PS4 e PS5 del P layStation Plus di gennaio sono ora disponibili per tutti gli abbonati al servizio (Essential, Extra e Premium). Gli utenti possono quindi riscattarli e aggiungerli alla propria libreria digitale senza alcun costo aggiuntivo.

Una panoramica dei nuovi giochi di gennaio per gli abbonati al Plus

Partiamo da Disney Epic Mickey: Rebrushed, una versione aggiornata e tirata al lucido del celebre platform del 2010, riportato in vita con una veste tecnica completamente aggiornata. Questa nuova edizione valorizza l'avventura di Topolino con modelli più dettagliati, illuminazione migliorata, animazioni più morbide e un sistema di inquadrature ripensato per gli standard attuali, senza tradire l'atmosfera e il tono dell'opera originale. La storia conduce nuovamente il protagonista a Rifiutolandia, un regno crepuscolare popolato da personaggi dimenticati e versioni distorte delle icone Disney, un luogo che mescola nostalgia e malinconia. Qui il famoso pennello di Topolino torna a essere il fulcro del gameplay: grazie alla vernice e al solvente, il giocatore può modificare attivamente l'ambiente, ricostruendo strutture, rivelando passaggi o cancellando elementi per aprirsi nuove strade.

Need for Speed Unbound rappresenta l'ultima incarnazione della storica serie automobilistica di EA e il ritorno di Criterion Games al timone. L'avventura si svolge nella stilizzata metropoli di Lakeshore, un'ambientazione che combina scenari realistici con effetti visivi ispirati alla street art, creando un'identità estetica immediatamente riconoscibile e diversa da qualsiasi altro capitolo della saga. Il fulcro dell'esperienza è la campagna principale, che segue l'ascesa del protagonista nel circuito delle corse illegali: settimana dopo settimana, ogni vittoria permette di accumulare denaro, ampliare il proprio garage e mettere a punto l'auto in vista del prestigioso Grand, l'evento clou della stagione. Il catalogo di veicoli è ampio e include modelli iconici di marchi come BMW, Lamborghini e Nissan, mentre a completare il pacchetto c'è la componente multiplayer, che offre playlist tematiche, sfide competitive e la possibilità di confrontarsi con piloti di tutto il mondo in gare ad alto tasso di adrenalina.

Infine, Core Keeper è un'avventura sandbox con visuale dall'alto che ci porta nelle profondità di un vasto mondo sotterraneo, colmo di biomi misteriosi, risorse preziose e creature tutt'altro che amichevoli. Nei panni di un esploratore risvegliato accanto a un antico nucleo energetico, il giocatore deve spingersi sempre più lontano in caverne generate proceduralmente, raccogliendo materiali, scoprendo tesori nascosti e riportando alla luce segreti dimenticati. Core Keeper può essere affrontato in solitaria, ma dà il meglio di sé in cooperativa: fino a otto giocatori possono unire le forze, condividere risorse e affrontare insieme boss e pericoli, trasformando l'avventura sotterranea in un'esperienza corale e sorprendentemente rilassante.

Che ne pensate delle novità per gli abbonati a PlayStation Plus di questo mese? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.