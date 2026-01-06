Intel annuncia i nuovi processori Panther Lake al CES 2026: scopriamo i Core Ultra Series 3

Le caratteristiche dei processori Core Ultra Series 3

Questi processori si basano su una piattaforma caratterizzata da un'architettura ibrida che combina P-core ad alte prestazioni, E-core ad alta efficienza e LP E-core a bassissimo consumo, pensati per ottimizzare l'autonomia nei carichi leggeri. Intel ha previsto diverse configurazioni per adattarsi a differenti segmenti. La prima è una soluzione più compatta dotata di 8 core che combina quattro P-core con core a basso consumo, insieme a una grafica integrata Xe3 con quattro Xe-core. Questo processore è pensato per sostituire Lunar Lake nei notebook sottili e leggeri, puntando su un buon compromesso tra prestazioni e autonomia.

La prima configurazione

Successivamente troviamo una configurazione più potente, con fino a 16 core CPU, alla quale si aggiungono ulteriori E-core: questa soluzione è pensata per i notebook ad alte prestazioni che oggi sfruttano Arrow Lake-H.

La seconda configurazione

La terza versione, invece, è progettata per massimizzare le prestazioni grafiche 3D senza ricorrere a GPU dedicate, e si basa su una GPU Xe3 con fino a 12 Xe-core.

La terza configurazione

Quest'ultima architettura dovrebbe offrire miglioramenti grafici molto significativi, con Intel che in alcuni scenari dichiara incrementi superiori all'80% rispetto alle soluzioni integrate precedenti o concorrenti. A contribuire è anche il supporto a tecnologie come la Multi-Frame Generation, in grado di migliorare la fluidità nei titoli più complessi.

Core Ultra Series 3 (Fonte: Intel)

Le versioni più avanzate dovrebbero supportare memorie LPDDR5X fino a 9.600 megatransfer al secondo, un aspetto fondamentale per garantire sufficiente banda sia alla CPU che alla GPU integrata. Intel ha inoltre posto grande attenzione all'intelligenza artificiale, integrando una NPU di nuova generazione dedicata all'elaborazione IA locale, utile per applicazioni di produttività avanzata e funzionalità legate all'ecosistema Copilot+.

Per quanto riguarda l'autonomia, Intel parla di 16 ore di streaming video continuo, grazie anche al contributo dei core a bassissimo consumo e all'ottimizzazione complessiva della piattaforma.