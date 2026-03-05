Quelle parole dicono però molto anche della nuova edizione del gioco di wrestling prodotto da 2K Games, vincolato come sappiamo dalla cadenza annuale tipica dei titoli sportivi, che rende complicato introdurre novità davvero sostanziali e tende a ingabbiare gli sviluppatori, spingendoli a pompare i numeri di un'esperienza che ha raggiunto proporzioni gargantuesche piuttosto che a ripensarne l'impianto di base.

"The Show Never Stops": la tagline di WWE 2K26 dice molto su come funzionano gli spettacoli della World Wrestling Entertainment, che effettivamente non si ferma mai e produce una quantità di contenuti terrificante fra house show, tapings, PLE (ora gli show pay-per-view si chiamano così) e progetti collaterali come il recente e controverso WWE Unreal.

La nuova modalità Showcase

Partiamo dalle buone notizie, perché la modalità Showcase di WWE 2K26 è dedicata alla carriera di CM Punk e viene narrata dal Best in the World in persona, che davanti alle telecamere presenta un totale di ventidue incontri: circa la metà sono avvenuti davvero e hanno definito il percorso del lottatore di Chicago all'interno della federazione di Stamford, anche se avremo spesso l'occasione di riscriverne il finale.

E gli altri? Fanno parte di una sezione in stile "what if...?" in cui il buon Phil ha cercato di immaginare cosa sarebbe successo se non avesse mai lasciato la WWE nel 2014, quali avversari avrebbe affrontato e come sarebbero cambiate le cose per lui. Non mancano neppure alcuni dream match che non sono mai avvenuti per altri motivi, vedi l'incontro con Eddie Guerrero, ma a cui sarebbe stato ovviamente bello assistere.

Il racconto portato avanti da Punk è coinvolgente e la selezione degli incontri davvero interessante, specie per i fan dello Straight Edge, con diverse chicche che non mancheranno di strappare un sorriso e la possibilità di affrontare la modalità anche in una maniera diversa e più impegnativa: un lungo gauntlet match con tanti avversari di peso che potremo disputare, volendo, anche nei panni di AJ Lee.

CM Punk narra lo Showcase di WWE 2K26

Se avete letto la nostra recensione di WWE 2K25, ricorderete magari che lo Showcase dedicato alla Bloodline non ci aveva fatto impazzire, mentre quello sulla storia di WrestleMania di cui abbiamo parlato nella recensione di WWE 2K24 resta una spanna sopra per via del suo indiscutibile starpower e per le transizioni da gioco a filmati di repertorio che davano davvero un senso al completamento degli obiettivi.

Ebbene, lo Showcase di quest'anno si pone a nostro avviso a metà strada fra quelli delle due passate edizioni e ci siamo molto divertiti a giocarlo.