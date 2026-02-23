La modalità The Island di WWE 2K26 è stata presentata con un trailer da Cody Rhodes

La modalità The Island di WWE 2K26 è stata presentata con un trailer: narrato da Cody Rhodes, il video ci introduce alle novità di questa edizione, che potrà contare su di un'ambientazione ancora più ampia e ancora più "social".
Dal punto di vista narrativo, con il Tribal Chief ormai spodestato dai vertici di questo piccolo regno, sono tre le fazioni che si contendono il potere sull'isola: l'Order of Tradition, l'Order of Anarchy e l'Order of Shadows, tutti caratterizzati da stili differenti.
Una volta creato il nostro personaggio, dovremo unirci a uno di questi ordini e perseguire i suoi obiettivi, interagendo con gli altri componenti della gilda e portando a termine incarichi variegati che includono le inedite sfide delle Torri, con le loro ricompense speciali.
Giocabile in solitaria o in cooperativa con gli amici, la nuova modalità The Island potrà contare anche su di un editor potenziato, con tante opzioni in più per conferire un aspetto davvero unico alla nostra superstar.
L'edizione più ricca di sempre?
Annunciato alcune settimane fa, WWE 2K26 promette di essere l'edizione più ricca di sempre, grazie a un roster composto da oltre quattrocento personaggi e a tanti nuovi contenuti, fra stipulazioni inedite e modalità arricchite.
Alla modalità Showcase dedicata a CM Punk si affiancheranno infatti una modalità La Mia Fazione rinnovata, con una storyline che non mancherà di coinvolgere gli appassionati di wrestling, oltre appunto a The Island e alle esperienze più tradizionali come Universe e Il Mio GM.