Come gira Resident Evil 7 biohazard su Nintendo Switch 2? Un video fa chiarezza

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video per rivelare come gira Resident Evil 7 biohazard su Nintendo Switch 2, e sembra che anche stavolta gli sviluppatori Capcom abbiano fatto un buon lavoro, specie per quanto concerne la solidità delle prestazioni.

Il gioco utilizza una risoluzione di 1080p in modalità docked che scende a 900p in portabilità ma senza perdere qualità in maniera evidente: le uniche differenze si notano in alcune ombre e in alcuni riflessi, mentre il livello di dettaglio è paragonabile.

Come anticipato in apertura, tuttavia, il punto di forza di questa conversione risiede nelle prestazioni, con 60 frame al secondo stabili sia in modalità docked che portatile, apparentemente senza mai registrare alcun calo.

Resident Evil 7 biohazard sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 27 febbraio, in concomitanza con il lancio di Resident Evil Village e del nuovo capitolo della saga survival horror, l'attesissimo Resident Evil Requiem.