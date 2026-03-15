Dragon Quest 7 Reimagined è stato il gioco più venduto in Giappone a febbraio

Stando ai dati pubblicati dalla rivista Famitsu, Dragon Quest 7 Reimagined è stato il gioco più venduto in Giappone nel mese di febbraio, anzi si può dire che il remake firmato Square Enix abbia di fatto dominato la top five nipponica.

Visto che in questi casi si tende a considerare ogni singola versione di un titolo anziché sommarle, infatti, troviamo il rifacimento del classico jRPG nelle prime tre posizioni della classifica, per un totale di oltre mezzo milione di copie vendute solo in patria.

Dragon Quest 7 Reimagined (NSW) - 222.078 Dragon Quest 7 Reimagined (NS2) - 194.022 Dragon Quest 7 Reimagined (PS5) - 135.613 Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS5) - 65.376 Nioh 3 (PS5) - 54.462

È interessante, da questo punto di vista, notare come il quarto posto di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties abbia totalizzato poco più di un decimo delle vendite di Dragon Quest 7 Reimagined, e lo stesso naturalmente si può dire del gioco in quinta posizione, Nioh 3.