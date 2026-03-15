Dragon Quest 7 Reimagined è stato il gioco più venduto in Giappone a febbraio

Stando ai dati pubblicati dalla rivista Famitsu, Dragon Quest 7 Reimagined è stato il gioco più venduto in Giappone nel mese di febbraio, anzi si può dire che il remake firmato Square Enix abbia di fatto dominato la top five nipponica.
Visto che in questi casi si tende a considerare ogni singola versione di un titolo anziché sommarle, infatti, troviamo il rifacimento del classico jRPG nelle prime tre posizioni della classifica, per un totale di oltre mezzo milione di copie vendute solo in patria.
- Dragon Quest 7 Reimagined (NSW) - 222.078
- Dragon Quest 7 Reimagined (NS2) - 194.022
- Dragon Quest 7 Reimagined (PS5) - 135.613
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS5) - 65.376
- Nioh 3 (PS5) - 54.462
È interessante, da questo punto di vista, notare come il quarto posto di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties abbia totalizzato poco più di un decimo delle vendite di Dragon Quest 7 Reimagined, e lo stesso naturalmente si può dire del gioco in quinta posizione, Nioh 3.
Dominio Nintendo anche sull'hardware
Come già sapevamo, Dragon Quest 7 Reimagined è stato protagonista di un lancio impressionante in Giappone, dopo aver monopolizzato per mesi la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu: questo successo, insomma, era stato ampiamente previsto.
Le vendite del remake prodotto da Square Enix hanno inevitabilmente spinto anche l'hardware e in particolare Nintendo Switch 2, che si è imposto come la console più venduta del mese con 256.000 unità.
Si tratta di cifre che segnano un netto calo rispetto alle 453.433 unità di gennaio, dovute però all'effetto delle festività giapponesi di inizio anno. Bene ha fatto anche l'originale Nintendo Switch, con un totale di 74.477 unità piazzate a febbraio.