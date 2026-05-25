Dragon Quest 7 Reimagined svela tutti i suoi segreti nel video sul "making of"

In anticipo rispetto al Dragon Quest Day, che si terrà mercoledì 27 maggio in occasione del 40° anniversario della serie, Square Enix ha pubblicato un nuovo video su Dragon Quest 7 Reimagined, incentrato sul "making of" del gioco e in grado dunque di illustrare vari aspetti della sua creazione.
Si tratta di un approfondimento sulla creazione dell'ottimo remake del settimo capitolo di Dragon Quest, uscito lo scorso febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e accolto piuttosto calorosamente da critica e pubblico, rappresentando un altro successo per l'operazione di rilancio della serie storica di Square Enix.
In questo video di circa 10 minuti, il producer Takeshi Ichikawa, il director Masato Yagi e lo sceneggiatore Sayaka Takagi discutono del processo di creazione alla base del gioco.
Una delle novità del Dragon Quest Day?
La sfida maggiore affrontata dal team è stata la necessità di ricostruire il gioco completamente dal punto di vista estetico e tecnologico, cercando però di rimanere fedeli alla visione originale, trovando dunque una giusta sintesi tra le due tendenze.
Il risultato è emerso come convincente, come abbiamo spiegato anche nella nostra recensione di Dragon Quest 7 Reimagined, nella quale premiamo in particolare modo proprio l'attenta operazione di rielaborazione effettuata dagli sviluppatori.
Come suggerisce lo stesso titolo, il gioco in questione in effetti "reimmagina" l'originale, ricostruendolo da zero ma riuscendo comunque a rimanere fedele al suo spirito, con una revisione per certi aspetti completamente differente ma per altri estremamente vicina.
Nel frattempo, abbiamo visto che Square Enix ha probabilmente diverse novità in serbo per il Dragon Quest Day, tra Dragon Quest 12 e altro.
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