Dragon Quest 7 Reimagined svela tutti i suoi segreti nel video sul "making of"

In anticipo rispetto al Dragon Quest Day, che si terrà mercoledì 27 maggio in occasione del 40° anniversario della serie, Square Enix ha pubblicato un nuovo video su Dragon Quest 7 Reimagined, incentrato sul "making of" del gioco e in grado dunque di illustrare vari aspetti della sua creazione.

Si tratta di un approfondimento sulla creazione dell'ottimo remake del settimo capitolo di Dragon Quest, uscito lo scorso febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e accolto piuttosto calorosamente da critica e pubblico, rappresentando un altro successo per l'operazione di rilancio della serie storica di Square Enix.

In questo video di circa 10 minuti, il producer Takeshi Ichikawa, il director Masato Yagi e lo sceneggiatore Sayaka Takagi discutono del processo di creazione alla base del gioco.