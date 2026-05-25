Where Winds Meet: l'update del Palazzo Imperiale porta miglioramenti su PS5 Pro

Where Winds Meet sta per espandersi ulteriormente con l'arrivo dell'aggiornamento dedicato al Palazzo Imperiale, che introduce una nuova e ampia area esplorabile ma anche vari miglioramenti dedicati a PS5 Pro nello specifico.
Come abbiamo visto, il Palazzo Imperiale arriverà il 28 maggio all'interno di Where Winds Meet attraverso un aggiornamento alquanto ampio, presentato già con un trailer in vista del lancio e poi con altri due video dedicati a due dei boss che verranno introdotti in questa particolare espansione.
L'aggiunta più evidente sarà ovviamente la corte imperiale esplorabile, che introduce nuovi personaggi, nuovi elementi della storia e anche ulteriori boss e attività varie, ma sono previsti anche aggiornamenti tecnici per quanto riguarda PS5 Pro.
Ray tracing e PSSR avanzato
Come riferito da Eric Zheng, responsabile del publishing per Where Winds Meet, l'arrivo dell'espansione del Palazzo Imperiale introdurrà diverse ottimizzazioni specificamente dedicate alle caratteristiche di PS5 Pro.
"In particolare abbiamo ottimizzato gli scenari più complessi all'interno del gioco", ha spiegato Zheng, illustrando come questo update sia studiato molto sulla fruizione del gioco via console.
Tuttavia, si parla anche di "sbloccare nuove capacità dell'hardware" sulla versione PS5 Pro, sulla quale gli sviluppatori si sono particolarmente concentrati in questo caso.
"La versione PS5 Pro presenta riflessi con ray tracing, che offrono effetti visivi spettacolari soprattutto sulle superfici dell'acqua all'interno dei palazzi", riferisce lo sviluppatore.
"Nel corso dell'esplorazione, fossati e stagni del cortile rispecchiano dinamicamente il dolce bagliore delle lanterne, le nuvole vaganti e i movimenti del vostro personaggio. Nei vasti ambienti del palazzo, PS5 Pro offre una performance stabile a circa 60 fps per un'esplorazione fluida".
Anche lo sfruttamento del nuovo PSSR avazanto sembra particolarmente studiato con questo aggiornamento a Where Winds Meet, migliorando il livello di dettaglio e la stabilità generale, minimizzando gli effetti di ghosting e flickering.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.