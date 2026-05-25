Where Winds Meet: l'update del Palazzo Imperiale porta miglioramenti su PS5 Pro

Where Winds Meet sta per espandersi ulteriormente con l'arrivo dell'aggiornamento dedicato al Palazzo Imperiale, che introduce una nuova e ampia area esplorabile ma anche vari miglioramenti dedicati a PS5 Pro nello specifico.

Come abbiamo visto, il Palazzo Imperiale arriverà il 28 maggio all'interno di Where Winds Meet attraverso un aggiornamento alquanto ampio, presentato già con un trailer in vista del lancio e poi con altri due video dedicati a due dei boss che verranno introdotti in questa particolare espansione.

L'aggiunta più evidente sarà ovviamente la corte imperiale esplorabile, che introduce nuovi personaggi, nuovi elementi della storia e anche ulteriori boss e attività varie, ma sono previsti anche aggiornamenti tecnici per quanto riguarda PS5 Pro.