Where Winds Meet presenta due dei boss dell'espansione Imperial Palace in altrettanti trailer

Mancano ormai pochi giorni al debutto di Imperial Palace, la seconda grande espansione dell'action GDR free‑to‑play Where Winds Meet, in arrivo il 28 maggio. Per ingannare l'attesa, il team di Everstone Studios ha pubblicato due trailer dedicati ad altrettanti boss dell'espansione: l'adorabile ma letale Cat Emperor e la spettrale Gilded Lament.

Il primo è un enorme gatto antropomorfo che affronta il giocatore armato di una mazza‑pesce improvvisata, alternando colpi buffi ma imprevedibili a movimenti sorprendentemente agili. Gilded Lament, invece, è uno spettro inquietante legato a una tragedia avvenuta nella corte imperiale, capace di cogliere di sorpresa il giocatore grazie a teletrasporti improvvisi e all'uso di lunghe pergamene trasformate in armi.