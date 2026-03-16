Where Winds Meet svela la data di uscita del Capitolo 2: Liangzhou dell'espansione Hexi

L'espansione Hexi è stata introdotta gratuitamente lo scorso 6 marzo e in totale sarà composta da tre capitoli che introdurranno altrettante aree inedite, con nuove ambientazioni, missioni e sfide da affrontare.

Prosegue il supporto post-lancio di Where Winds Meet , con il team di Everstone Studio che ha annunciato la data di uscita di Liangzhou , il secondo capitolo dell'espansione Hexi lanciato poche settimane fa. Sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal 2 aprile .

Le novità del Capitolo 2

In particolare, Liangzhou, rispetto alle aree desertiche del primo capitolo, si presente come una landa innevata. Inoltre, gli sviluppatori hanno suggerito che, dopo un evento cruciale della storia, la regione entrerà in una misteriosa nuova fase che muterà profondamente il territorio, promettendo un'esperienza di esplorazione e combattimento completamente diversa e senza precedenti nel Jianghu.

Arrivano anche due nuove trame: Liangzhou Melody, incentrata su un giovane musicista alla ricerca di una patria mai conosciuta, e Paper Moon, che racconta come un conflitto in un tempio buddhista intrecci i destini di due persone in tempi caotici. Debutta inoltre la nuova setta Raging Tides, nata dall'ambiente militare e caratterizzata da disciplina ferrea sul campo di battaglia. Sul fronte del gameplay arriva la nuova arma Heng Blade, una spada della dinastia Tang con un sistema di "deviazione e contrattacco" e animazioni curate dal celebre coreografo Stephen Tung Wai.

Completano l'aggiornamento nuove missioni e boss: dalla campagna Death of Governor al gigantesco Town Gate Roar, fino a creature uniche come Moongazing Maiden, Everdeer e il bizzarro Pocketrupt Circus. Liangzhou promette così un capitolo ricco di sfide, misteri e nuove possibilità per tutti i wanderer.