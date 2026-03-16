La scheda madre MSI è in promozione: sfrutta il coupon e ottieni uno sconto su questo prodotto compatibile con chip AMD

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chi è alla ricerca di una nuova scheda madre: l'MSI B650M-E cala di prezzo grazie all'applicazione del coupon MULTI11 (o, in alternativa ITAS11), dal valore di 11€ per un costo totale e finale d'acquisto di 92,42€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
La MSI PRO B650M-E è una scheda madre Micro-ATX progettata per offrire affidabilità e prestazioni solide nelle configurazioni basate su processori AMD Ryzen 7000 series, AMD Ryzen 8000 series e AMD Ryzen 9000 series. Basata sul chipset AMD B650 e sul socket AM5, rappresenta una soluzione equilibrata per PC da lavoro e sistemi da gaming moderni.
Ulteriori dettagli
La scheda supporta memoria DDR5 con due slot disponibili e frequenze che possono superare i 6800 MHz tramite overclock. Grazie alla tecnologia proprietaria Core Boost e alla funzione Memory Boost, la piattaforma garantisce un'alimentazione stabile alla CPU e una gestione ottimizzata della memoria, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive del sistema.
Per l'archiviazione è presente uno slot PCI Express 4.0 Lightning Gen 4 M.2 x4, che permette di sfruttare SSD ad alta velocità per tempi di caricamento ridotti e maggiore reattività del sistema operativo. Infine, il sistema di raffreddamento include dissipatori estesi e gestione delle ventole PWM tramite software MSI Center.