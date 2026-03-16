La scheda madre MSI è in promozione: sfrutta il coupon e ottieni uno sconto su questo prodotto compatibile con chip AMD

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chi è alla ricerca di una nuova scheda madre: l'MSI B650M-E cala di prezzo grazie all'applicazione del coupon MULTI11 (o, in alternativa ITAS11), dal valore di 11€ per un costo totale e finale d'acquisto di 92,42€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

La MSI PRO B650M-E è una scheda madre Micro-ATX progettata per offrire affidabilità e prestazioni solide nelle configurazioni basate su processori AMD Ryzen 7000 series, AMD Ryzen 8000 series e AMD Ryzen 9000 series. Basata sul chipset AMD B650 e sul socket AM5, rappresenta una soluzione equilibrata per PC da lavoro e sistemi da gaming moderni.