Il controller bluetooth 8BitDo Ultimate 2C per Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare ad un prezzo molto basso il controller bluetooth 8BitDo Ultimate 2C. Compatibile con Nintendo Switch 2, questo gamepad è acquistabile a 32,13€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Il controller 8BitDo Ultimate 2C Wireless è progettato per offrire un'esperienza di gioco precisa, veloce e altamente personalizzabile. Una delle sue caratteristiche più importanti è la presenza dei Fast Bumpers aggiuntivi R4 e L4, completamente rimappabili e configurabili senza software. Il sistema di bumper e D-pad è stato raffinato per offrire una sensazione più reattiva, pur mantenendo morbidezza e comfort nell'uso prolungato.