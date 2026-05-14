Il controller bluetooth 8BitDo Ultimate 2C per Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare ad un prezzo molto basso il controller bluetooth 8BitDo Ultimate 2C. Compatibile con Nintendo Switch 2, questo gamepad è acquistabile a 32,13€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.
Il controller 8BitDo Ultimate 2C Wireless è progettato per offrire un'esperienza di gioco precisa, veloce e altamente personalizzabile. Una delle sue caratteristiche più importanti è la presenza dei Fast Bumpers aggiuntivi R4 e L4, completamente rimappabili e configurabili senza software. Il sistema di bumper e D-pad è stato raffinato per offrire una sensazione più reattiva, pur mantenendo morbidezza e comfort nell'uso prolungato.
Ulteriori dettagli sul controller
Dal punto di vista delle prestazioni, il controller raggiunge un polling rate di 1000Hz sia in modalità 2.4G sia via cavo, assicurando una latenza estremamente ridotta e input sempre reattivi.
La compatibilità è ampia: può essere collegato a dispositivi Windows tramite 2.4G o cavo, e ad Android tramite Bluetooth, supportando Android 9.0 e versioni successive e ovviamente con Nintendo Switch e Switch 2.
Il controller include anche vibrazione, funzione turbo, mappatura dei tasti personalizzata e un pulsante per il cambio modalità, offrendo molteplici opzioni di utilizzo. La batteria da 480mAh garantisce fino a 32 ore di gioco in Bluetooth e circa 19 ore in 2.4G, con ricarica completa in circa due ore.
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