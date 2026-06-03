Pokémon Pokopia è un successo generazionale su Switch 2: puoi acquistarlo oggi al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione su Pokémon Pokopia: l'offerta prevede uno sconto attivo e applicato del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 59,99€, minimo storico sulla piattaforma . Acquista il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Pokémon Pokopia è un videogioco spin-off della serie principale Pokémon, appartenente al genere dei simulatori di vita. In questo titolo, il giocatore assume il controllo di Ditto , una particolare specie di Pokémon capace di trasformarsi, che in questa avventura prende la forma di un essere umano. L'aspetto umanoide di Ditto è completamente personalizzabile.

Ulteriori dettagli sul gioco

All'inizio del gioco, il protagonista incontra il professor Tangrowth, che gli affida il compito di riportare vita su un'isola misteriosa. Per riuscirci, il giocatore deve costruire strumenti e strutture utili a creare un ambiente favorevole alla convivenza con i Pokémon. Con il tempo, questi ultimi diventano sempre più numerosi e possono insegnare a Ditto nuove mosse per interagire con il mondo di gioco.

Tra le abilità disponibili ci sono mosse come "Pistolacqua", utile per irrigare piante e terreni, "Spaccaroccia" per distruggere rocce e ostacoli, e "Taglio" per abbattere alberi ed erba. Progredendo nell'avventura, il giocatore può attrarre nuovi Pokémon e parlare con loro per migliorare la qualità della vita sull'isola.

Ditto ha inoltre la possibilità di trasformarsi in altri Pokémon, come Lapras e Dragonite, per esplorare nuove isole e ampliare le aree disponibili. Qui la nostra recensione.