Il gameplay di Final Fantasy 14 per Nintendo Switch 2 è stato mostrato in diretta

Nelle scorse ore Square Enix ha realizzato una diretta streaming da oltre due ore al fine di mostrare per la prima volta il gameplay di Final Fantasy 14 su Nintendo Switch 2, quando mancano ormai pochi giorni all'uscita del gioco.
In arrivo il 4 agosto, il celebre MMORPG porterà anche sulla console ibrida giapponese la sua ricca e solida esperienza, forte di un percorso fatto di anni di aggiornamenti, rifiniture e contenuti inediti che hanno arricchito in maniera sostanziale l'impianto di partenza.
Nel video è possibile notare non soltanto la qualità visiva e le prestazioni di Final Fantasy 14, ma anche scoprire i dettagli sull'interfaccia (piuttosto affollata, in verità) e gli accorgimenti introdotti dagli sviluppatori al fine di sfruttare al meglio l'hardware di Switch 2.
Nello specifico, i giocatori avranno la possibilità di utilizzare il touch screen per alcune interazioni, così da aggiungere un sistema di input aggiuntivo rispetto alle tradizionali combinazioni del controller. Sarà inoltre possibile collegare mouse e tastiera.
Un nuovo pubblico
Caratterizzata da dimensioni davvero notevoli, la versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 14 richiederà la bellezza di 117,2 GB di spazio per poter essere installata sulla console, proprio a fronte dei tantissimi contenuti che ormai definiscono questa produzione.
Il debutto su Switch 2 si pone come un evento particolarmente rilevante, visto che l'MMORPG di Square Enix può già contare su oltre trenta milioni di utenti e in questo modo riuscirà a entrare nelle case di un numero ancora maggiore di appassionati.
Peraltro chi si avvicina per la prima volta a questa esperienza potrà effettuare una prova gratuita grazie al Free Trial, che permette di accedere senza costi a diversi contenuti della saga, inclusi quattro capitoli premiati dalla critica.