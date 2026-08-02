Il gameplay di Final Fantasy 14 per Nintendo Switch 2 è stato mostrato in diretta

Nelle scorse ore Square Enix ha realizzato una diretta streaming da oltre due ore al fine di mostrare per la prima volta il gameplay di Final Fantasy 14 su Nintendo Switch 2, quando mancano ormai pochi giorni all'uscita del gioco.

In arrivo il 4 agosto, il celebre MMORPG porterà anche sulla console ibrida giapponese la sua ricca e solida esperienza, forte di un percorso fatto di anni di aggiornamenti, rifiniture e contenuti inediti che hanno arricchito in maniera sostanziale l'impianto di partenza.

Nel video è possibile notare non soltanto la qualità visiva e le prestazioni di Final Fantasy 14, ma anche scoprire i dettagli sull'interfaccia (piuttosto affollata, in verità) e gli accorgimenti introdotti dagli sviluppatori al fine di sfruttare al meglio l'hardware di Switch 2.

Nello specifico, i giocatori avranno la possibilità di utilizzare il touch screen per alcune interazioni, così da aggiungere un sistema di input aggiuntivo rispetto alle tradizionali combinazioni del controller. Sarà inoltre possibile collegare mouse e tastiera.