Final Fantasy 14: Evercold ha un trailer ufficiale, annunciata la data d'uscita su Nintendo Switch 2

Due grosse novità arrivano in queste ore da Square Enix per quanto riguarda Final Fantasy 14, con il MMORPG che ottiene un nuovo trailer ufficiale per la maxi-espansione Evercold e una data d'uscita della versione Nintendo Switch 2.
Partendo da quest'ultima, Final Fantasy XIV arriverà su Nintendo Switch 2 il 4 agosto, dunque manca davvero poco all'approdo del celebre gioco di ruolo online sulla console ibrida di Nintendo, cosa che potrà facilmente espandere il pubblico in nuove direzioni, con la possibilità di accedere al titolo in questione anche in portabilità.
Le prenotazioni per la versione Nintendo Switch 2 sono aperte da oggi, ma ricordiamo che questa versione richiederà un abbonamento separato dalle altre versioni e non richiederà una sottoscrizione a Nintendo Switch Online.
Tuttavia, coloro che sono già abbonati a una delle altre versioni possono ottenere uno sconto del 50% sul prezzo ufficiale della sottoscrizione specifica al gioco Square Enix.
Un nuovo capitolo nella storia di Final Fantasy 14
Per l'occasione, Square Enix ha anche pubblicato un trailer esteso per Evercold, la maxi-espansione di Final Fantasy 14 annunciata lo scorso aprile e prevista arrivare a gennaio 2027, in attesa di una data di uscita più precisa.
Evercold introduce la Godless Realms Saga, che condurrà il Warrior of Light in una misteriosa dimensione chiamata "The Fourth", aprendo una fase completamente inedita per il gioco di ruolo online con diverse novità in arrivo.
Tra queste c'è una revisione profonda del sistema di combattimento, oltre all'introduzione di due diverse modalità: Reborn, che si baserà sull'attuale struttura di combattimento, ed Evolved, pensata per enfatizzare maggiormente l'identità dei singoli job.