Final Fantasy 14 su Nintendo Switch 2 supporta mouse e tastiera, non avrà problemi di prestazioni

Una notizia importante per un gioco che fa largo uso di chat testuale, macro, finestre e comandi rapidi, e che su console può trarre grande beneficio da un sistema di input più flessibile. Detto questo, negli anni il team ha ottimizzato a fondo i controlli da controller, al punto che molti giocatori li preferiscono persino su PC, spesso affiancandoli a una tastiera per la chat testuale.

Naoki Yoshida, director di Final Fantasy 14 , ha confermato che la versione per Nintendo Switch 2 dell'MMORPG supporterà sia la modalità mouse dei Joy-Con 2 sia mouse e tastiere di terze parti .

Nintendo Switch 2 non avrà problemi di prestazioni

"Puoi usare i Joy-Con 2 per controllare il cursore come un mouse", ha detto Yoshida a Famitsu. "Tuttavia, io personalmente non ho ancora provato a giocare ai raid Savage in questo modo... (ride). Sono certo che il team di QA testerà a fondo i controlli con il mouse, ma dato che la versione Nintendo Switch 2 può essere giocata anche con il controller, credo proprio che userò quello."

"Nintendo Switch 2 è un hardware davvero notevole. Quando la inserisci nel dock puoi giocare in modalità TV, mentre in portatile puoi continuare a giocare ovunque ti trovi. Per esempio, durante i raid ad alta difficoltà puoi collegare mouse e tastiera e giocare sulla TV, mentre se ti dedichi ai mestieri o alla raccolta puoi passare alla modalità portatile. Credo che offrirà uno stile di gioco davvero unico, possibile solo su Nintendo Switch 2."

Per quanto riguarda le prestazioni, Yoshida afferma che Nintendo Switch 2 è più che capace di far girare Final Fantasy 14 degnamente, sottolineando tuttavia come nelle zone più intense, come ad esempio dentro le città (dove possono apparire un gran numero di giocatori a schermo) la console potrebbe fare più fatica, pur rimanendo intorno ai 30 fps.

"Dopo l'annuncio, ho visto alcuni commenti sui social che si chiedevano: "Le specifiche saranno sufficienti?". Ma abbiamo ottimizzato tutto a fondo. Non ci sono assolutamente problemi di prestazioni durante i contenuti. Le situazioni più impegnative sono le città con molti personaggi, e anche lì credo che il gioco si manterrà stabile intorno ai 30 fotogrammi al secondo. Durante i contenuti, invece, le prestazioni saranno persino migliori, quindi non c'è davvero nulla di cui preoccuparsi."

Vi ricordiamo che la versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 14 sarà disponibile durante il mese di agosto. Di recente, Square Enix ha anche annunciato la nuova espansione Evercold.