In Assassin's Creed Black Flag Resynced torneranno tutte le attività secondarie e saranno ricreate da zero

In Assassin's Creed Black Flag Resynced faranno ritorno tutte le attività secondarie del gioco originale: dalla caccia a balene e squali alle immersioni alla ricerca di tesori, passando per i mini‑giochi nelle taverne e gli scontri con le navi leggendarie.
A confermarlo è un AMA su Reddit con il creative director Paul Fu e il game director Richard Knight, che hanno anticipato anche che questi contenuti saranno ricreati da zero, dunque è lecito aspettarsi anche varie migliorie.
Maggiori dettagli in arrivo questo mese
"Tutte le attività secondarie del gioco originale tornano e sono state ricostruite da zero. I Convogli Reali sono presenti, ma trovarli non sarà affatto semplice. Quanto ai forzieri social, un pirata non conferma né smentisce mai l'esistenza del proprio tesoro", ha spiegato Knight, aggiungendo che le navi leggendarie offriranno scontri "brutali come sempre". Ulteriori informazioni arriveranno nel corso del mese di maggio.
Alla domanda sulla presenza di eventi online, come la comparsa delle balene bianche, Knight ha chiarito che "questo tipo di eventi stavolta è integrato direttamente nel gioco", ma ci sarà comunque contenuto online sotto forma di Anomalie, sul modello di quanto visto in Assassin's Creed Shadows.
Assassin's Creed Black Flag Resynced sarà disponibile dal 9 luglio su PS5, Xbox Series X|S e PC.