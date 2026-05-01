In Assassin's Creed Black Flag Resynced torneranno tutte le attività secondarie e saranno ricreate da zero

In Assassin's Creed Black Flag Resynced faranno ritorno tutte le attività secondarie del gioco originale: dalla caccia a balene e squali alle immersioni alla ricerca di tesori, passando per i mini‑giochi nelle taverne e gli scontri con le navi leggendarie.

A confermarlo è un AMA su Reddit con il creative director Paul Fu e il game director Richard Knight, che hanno anticipato anche che questi contenuti saranno ricreati da zero, dunque è lecito aspettarsi anche varie migliorie.