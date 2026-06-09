Final Fantasy Resonance è il primo capitolo HD-2D della saga

Durante il Nintendo Direct Square Enix ha annunciato Final Fantasy Resonance, il primo capitolo HD-2D della saga, caratterizzato dunque da uno stile che combina personaggi in pixel art e ambientazioni tridimensionali per consegnarci un'esperienza visivamente suggestiva, sulla falsariga di quanto visto in Octopath Traveler e Dragon Quest 3 HD-2D Remake.
In arrivo il 22 ottobre nelle versioni PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2, Final Fantasy Resonance proporrà una reinterpretazione del primo arco narrativo di Final Fantasy Brave Exvius, che ruota attorno al ruolo dei Cristalli per coinvolgerci in una nuova e appassionante avventura.
Sul fronte del gameplay, il gioco adotterà un sistema di combattimento a turni arricchito da meccaniche moderne, mantenendo però intatto lo spirito dei capitoli classici che hanno contribuito a rendere celebre il franchise.
Inoltre l'esperienza sarà impreziosita dalla presenza di personaggi amatissimi, provenienti da diversi episodi della serie, come Cloud di Final Fantasy VII, Tidus di Final Fantasy X e il leggendario Guerriero della Luce.
Un HD-2D ancora più affascinante
A pochi giorni dall'annuncio di Final Fantasy VII Revelation, Square Enix ha dunque voluto puntare ancora una volta sulla grafica in HD-2D per mettere insieme effetti di illuminazione avanzati, profondità tridimensionale ed effetti particellari che si mischiano a sprite dal sapore retrò.
Al lancio, Final Fantasy Resonance sarà disponibile in tre differenti edizioni: standard, Digital Deluxe Edition (con oggetti bonus) e una lussuosa Collector's Edition da oltre 200 dollari che includerà gioco base, contenuti in-game e diversi oggetti fisici esclusivi fra cui un artbook, la colonna sonora e una speciale carta promozionale dedicata al Final Fantasy Trading Card Game.
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