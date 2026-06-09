Final Fantasy Resonance è il primo capitolo HD-2D della saga

Durante il Nintendo Direct Square Enix ha annunciato Final Fantasy Resonance, il primo capitolo HD-2D della saga, caratterizzato dunque da uno stile che combina personaggi in pixel art e ambientazioni tridimensionali per consegnarci un'esperienza visivamente suggestiva, sulla falsariga di quanto visto in Octopath Traveler e Dragon Quest 3 HD-2D Remake.

In arrivo il 22 ottobre nelle versioni PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2, Final Fantasy Resonance proporrà una reinterpretazione del primo arco narrativo di Final Fantasy Brave Exvius, che ruota attorno al ruolo dei Cristalli per coinvolgerci in una nuova e appassionante avventura.

Sul fronte del gameplay, il gioco adotterà un sistema di combattimento a turni arricchito da meccaniche moderne, mantenendo però intatto lo spirito dei capitoli classici che hanno contribuito a rendere celebre il franchise.

Inoltre l'esperienza sarà impreziosita dalla presenza di personaggi amatissimi, provenienti da diversi episodi della serie, come Cloud di Final Fantasy VII, Tidus di Final Fantasy X e il leggendario Guerriero della Luce.