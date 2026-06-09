L'SSD Netac interno, nelle versioni da 1TB e 2TB, è in offerta su AliExpress: sfrutta il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell SSD Netac sia da 1TB che da 2TB. In particolar modo, la versione da 1TB cala di 12€ con l'applicazione del coupon SSIT12 per un costo finale di 85,68€ mentre, la versione da 2TB cala di 20€ con il codice SSIT20 per un prezzo finale d'acquisto di 201,44€. Puoi accedere alla pagina dedicata e selezionare il taglio che preferisci direttamente tramite questo link.
Le prestazioni di questo SSD risultano migliorate rispetto alle generazioni precedenti, grazie anche all'integrazione di un dissipatore di calore in metallo estremamente sottile, con uno spessore di soli 0,65 mm.
Questa soluzione consente una migliore gestione termica, riducendo la temperatura fino a 10°C in tempo reale durante il funzionamento.
Ulteriori dettagli sull'SSD
L'unità offre velocità di lettura e scrittura fino a 3100/2100 MB/s, assicurando un'esperienza fluida nelle operazioni quotidiane e nei carichi più pesanti. L'interfaccia M.2 NVMe PCIe Gen3 x4 contribuisce a ridurre i tempi di accesso ai dati, rendendo più rapidi l'avvio del sistema, il caricamento delle applicazioni e il trasferimento dei file.
La sua compatibilità è estesa e copre circa il 90% dei sistemi operativi comunemente utilizzati, inclusi Windows, Linux, DOS, Unix e iOS, rendendolo versatile in diversi contesti d'uso. Un ulteriore elemento distintivo è il design antivibrante, studiato per ridurre il rischio di danni fisici e prevenire la perdita accidentale dei dati.
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