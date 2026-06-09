L'SSD Netac interno, nelle versioni da 1TB e 2TB, è in offerta su AliExpress: sfrutta il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell SSD Netac sia da 1TB che da 2TB. In particolar modo, la versione da 1TB cala di 12€ con l'applicazione del coupon SSIT12 per un costo finale di 85,68€ mentre, la versione da 2TB cala di 20€ con il codice SSIT20 per un prezzo finale d'acquisto di 201,44€ . Puoi accedere alla pagina dedicata e selezionare il taglio che preferisci direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli sull'SSD

L'unità offre velocità di lettura e scrittura fino a 3100/2100 MB/s, assicurando un'esperienza fluida nelle operazioni quotidiane e nei carichi più pesanti. L'interfaccia M.2 NVMe PCIe Gen3 x4 contribuisce a ridurre i tempi di accesso ai dati, rendendo più rapidi l'avvio del sistema, il caricamento delle applicazioni e il trasferimento dei file.

La sua compatibilità è estesa e copre circa il 90% dei sistemi operativi comunemente utilizzati, inclusi Windows, Linux, DOS, Unix e iOS, rendendolo versatile in diversi contesti d'uso. Un ulteriore elemento distintivo è il design antivibrante, studiato per ridurre il rischio di danni fisici e prevenire la perdita accidentale dei dati.