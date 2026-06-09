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Pikuniku 2 è stato annunciato al Nintendo Direct

In occasione del Nintendo Direct di giugno 2026, la compagnia di Kyoto ha svelato Pikuniku 2, in arrivo nel 2027 su Nintendo Switch 2 e su PC.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/06/2026
Pikuniku 2

Pikuniku 2 è in arrivo. Precisamente sarà disponibile il prossimo anno, in un generico 2027, su PC e Nintendo Switch 2.

L'annuncio è avvenuto al Nintendo Direct di giugno 2026, che ha messo in mostra il gioco con un primo divertente trailer.

Il trailer di Pikuniku 2

Il comunicato ufficiale dedicato al videogioco ci racconta che Piku e i suoi amici stanno preparando un picnic e si ritrovano a inseguire un panino fuggito nel mezzo di un naufragio, che sparpaglia gli amici di Piku in tutto l'arcipelago. Il nostro eroe deve quindi andare a cercarli.

Piku incontrerà ovviamente svariati personaggi bizzarri che racconteranno storie assurde, tra frutti giganti, rane robot malevole e una patata onnipotente. Di fondo, la storia ci farà scoprire un complotto sinistro che mira a spremere la gente per privarla di tutti i soldi.

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Pikuniku 2 darà accesso a tante abilità per risolvere gli enigmi all'interno di un mondo denso di colori vibranti dove navigare e esplorare. Diteci, cosa ne pensate?

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